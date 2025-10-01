В России предложили снизить требования к уровню локализации автомобилей

Целевой показатель локализации автомобилей в нашей стране предлагают снизить до 5500 баллов с нынешних 7000. Соответствующий проект изменений в механизм заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК) подготовил Минпромторг.

Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что требования к локализации в Минпромторге решили пересмотреть с учетом экономических реалий. Свою роль сыграло санкционное давление западных стран, а также нарушения логистических цепочек и снижение уровня продаж автомобилей.

Резкого смягчения требований к уровню локализации ждать не стоит, подчеркнули в ведомстве. Корректировки коснутся новых СПИК 1.0 и затронут контракты, оформленные с 1 января 2020 года по 1 января 2026-го.

По мнению Национального автомобильного союза (НАС), снижение целевых показателей никак не повлияет на текущий расклад, поскольку даже более скромных цифр вряд ли удастся достичь. Например, популярный Haval Jolion никак не может набрать 2000 баллов, несмотря на все старания. Да даже LADA Granta едва дотягивает до 5200 баллов.

