В Госдуме раскрыли подробности о новых дорожных знаках

Согласно обновленному ГОСТу, вступающему в силу 1 января следующего года, в нашей стране появится несколько новых дорожных знаков. Также запланировано сужение парковочных мест вдоль края проезжей части.

Об этом в беседе с ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. По его словам, в будущем для автомобилистов введут вертикальный знак «Стоп-линия». Его установят там, где технически невозможно разместить горизонтальный аналог.

Появится обозначение «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», что позволит сделать поездку комфортнее и в то же время поберечь «здоровье» автомобиля. А знак «Глухие пешеходы» призван помочь водителям оперативно распознать участников движения с ограничениями по слуху.

Как пояснил парламентарий, отечественных автовладельцев ждут и другие изменения дорожных знаков и особенностей их применения. Ожидается, что свежий ГОСТ поможет снизить уровень аварийности и сохранить человеческие жизни.