Названы самые популярные мифы о дорожных камерах в России

Многие российские водители не представляют себе, на что реально способны дорожные камеры. Одни верят в удачу, другие надеются на дедовские уловки, третьи мнят себя знатоками машинных алгоритмов. Как бы то ни было, на сегодняшний день в нашей стране существует шесть самых популярных мифов.

Как пишет в своем телеграм-канале московский Дептранс, миф № 1 о дорожных камерах наделил их возможностью самостоятельно выписывать штрафы. На самом деле фиксируется лишь признак нарушения ПДД, после чего материалы отсматривают живые люди — сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД). И только потом информацию получают ГАИ, МАДИ, Московский паркинг и Департамент природопользования, чьи сотрудники принимают решение о наказании рублем.

Миф № 2 гласит, что муляжи могут висеть вместо камер. Но в столице это не соответствует истине, все комплексы фото- и видеофиксации Москвы настоящие, подчеркнули в Дептрансе.

Согласно следующему мифу, камеры нужны исключительно для пополнения бюджета. На деле они заставляют водителей быть более дисциплинированными, обеспечивая безопасность дорожного движения. В местах установки автоматических комплексов вероятность ДТП снижается до 30%.

По мнению некоторых мифотворцев, камеры не способны видеть ночью. Однако надеяться на подобный расклад — пустая затея. «Большой брат» наблюдает за дорогами в режиме 24/7 при любой погоде.

Грязные номера не спасут лихачей от камер — это еще один миф. Нейросети успешно помогают распознать частично скрытые регистрационные знаки. И, наконец, камеры легко фиксируют все виды нарушений ПДД сразу, поэтому не стоит рассчитывать только на один штраф, если водитель, например, одновременно превысил скорость и пересек сплошную.