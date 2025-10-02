Требования по локализации не затронут машины, которые уже работают в такси

В нашей стране новые критерии, касающиеся локализации, не будут распространяться на те автомобили, что уже задействованы в сфере такси. То же самое касается сервисов аренды машин с водителями.

Новый закон в сфере пассажирских перевозок вступит в силу в 2026 году

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление Минпромторга. По словам представителей ведомства, транспорт вышеназванных категорий официально разрешат использовать до конца срока.

В первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, включены более 20 моделей. Речь идет о седанах, кроссоверах и внедорожниках. В «белый» перечень брендов попали LADA и УАЗ, Voyah и Evolute, «Москвич» и Sollers.

Список планируют обновлять, отслеживая появление на отечественном авторынке новых машин с шильдиками отечественных марок и моделей, которые будут выпускать в России с учетом необходимых параметров.

Закон, регулирующий правила локализации автомобилей, используемых в качестве такси, в конце мая подписал Президент России Владимир Путин. Новые правила начнут действовать в большинстве регионов страны с 1 марта 2026 года.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему закон о такси рождает инсинуации, миражи и фантомы.