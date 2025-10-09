Общественная палата призвала отменить утильсбор на авто для многодетных

Представители Общественной палаты (ОП) планируют представить правительству предложение об отмене утильсбора на семиместные машины для многодетных семей. Предполагается, что они смогут пользоваться льготой раз в три года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя секретаря ОП Владислава Гриба. По его мнению, нововведения станут хорошей поддержкой для многодетных. Утильсбор для них планируют отменить на модели локальной сборки. Соответствующее письмо в ближайшем будущем направят на рассмотрение кабмину.

По мнению г-на Гриба, семиместный транспорт необходим многодетной семье, и льготы на его приобретение вполне могут подтолкнуть других россиян к тому, чтобы завести больше детей. Интервал на дисконт в несколько лет поможет избежать злоупотреблений, включая перепродажу автомобилей, купленных со скидкой.

В первую очередь многодетные семьи в нашей стране стремятся решить жилищный вопрос, а на втором месте — транспортный, добавил представитель ОП. Кстати, для подобной категории граждан предусмотрена бесплатная парковка.

