В России одобрили развитие онлайн-продаж автомобилей

Об этом сообщает пресс-служба кабмина. Вышеупомянутым национальным планом предусмотрено обеспечение равного доступа к госзакупкам и пресечение картельных сговоров. Должна вырасти экономическая эффективность, а также конкурентоспособность предприятий и компаний.
В документе сделан упор на разработке цифровых сервисов и информационных систем, позволяющих добиться прозрачности бизнес-процессов и не допустить недобросовестную конкуренцию.
К середине следующей осени ведомства обязаны подготовить механизмы, гарантирующие равный доступ автодилеров и независимых станций технического обслуживания к сведениям, необходимым для ремонта и обслуживания машин. При участии Роспотребнадзора ожидается создание мер, направленных на недискриминационный доступ потребителей к автомобилям.