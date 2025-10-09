В России одобрили развитие онлайн-продаж автомобилей

Согласно Национальному плану развития конкуренции на 2026-2030 годы, в нашей стране решили активнее продавать машины через интернет. В начале ноября следующего года профильный доклад должны представить Минэкономразвития, ФАС и Минпромторг.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина. Вышеупомянутым национальным планом предусмотрено обеспечение равного доступа к госзакупкам и пресечение картельных сговоров. Должна вырасти экономическая эффективность, а также конкурентоспособность предприятий и компаний.

В документе сделан упор на разработке цифровых сервисов и информационных систем, позволяющих добиться прозрачности бизнес-процессов и не допустить недобросовестную конкуренцию.

К середине следующей осени ведомства обязаны подготовить механизмы, гарантирующие равный доступ автодилеров и независимых станций технического обслуживания к сведениям, необходимым для ремонта и обслуживания машин. При участии Роспотребнадзора ожидается создание мер, направленных на недискриминационный доступ потребителей к автомобилям.