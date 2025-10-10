242

Госдума просит ввести льготы по уплате утильсбора для некоторых категорий граждан

Просьба вызвана неожиданными проблемами на границе с КНР

В Минпромторг поступило письмо с предложением предоставить льготы на уплату утильсбора автовладельцам, которые уже рассчитались с продавцом за свою покупку, но не успели ее получить. Речь идет о приобретенных машинах, не успевших по тем или иным причинам пересечь границы России до 1 ноября, когда вырастут ставки «утиля».

Как сообщает ТАСС, автором соответствующего обращения, направленного главе Минпромторга Антону Алиханову, стал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, наши соотечественники стали жаловаться, что не могут получить свои машины из, например, Китая в нужный срок из-за очередей на границе, образовавшихся из-за местных длительных праздников. Если такие ТС привезут в нашу страну в ноябре, то, вполне возможно, их новым хозяевам придется платить повышенный утилизационный сбор.

Г-н Нилов попросил оказать содействие гражданам, оказавшимся заложниками длительных транспортировок и таможенных процедур. Депутат предложил позволить такой категории россиян адаптироваться к грядущим изменениями законодательства без дополнительных финансовых потерь, которые в некоторых случаях могут стать критическими. Например, для инвалидов, пенсионеров и членов многодетных семей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что причину повышения утильсбора обозначили в Минпромторге. Нововведения должны укрепить позиции нашего автопрома.

