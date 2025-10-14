199

Минпромторг проработает отсрочку по новым правилам утильсбора, но не для всех

Свежая схема расчета должна вступить в силу 1 ноября

Минпромторг займется проработкой отсрочки вступления в силу новых правил по расчету утильсбора для иномарок, ввезенных в нашу страну из-за рубежа. Судя по всему, послабления могут получить россияне, которые приобрели машины за границей с августа по октябрь.

Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Минпромторг проработает отсрочку по новым правилам утильсбора, но не для всех

Как сообщает «Интерфакс», проработать варианты отсрочки новых правил по утильсбору для легковых автомобилей поручил Минпромторгу первый вице-премьер Денис Мантуров. Теперь ведомство должно оперативно предоставить соответствующие предложения.

Уточняется, что г-н Мантуров поставил задачу сотрудникам министерства, рассмотрев профильное обращение общественной организации «Деловая Россия».

Напомним, согласно инициативе Минпромторга, при расчете утильсбора необходимо учитывать не только возраст автомобиля, но и отдачу его мотора. Базовую ставку планируют формировать на основе типа и объема силовой установки, а отдача повлияет на коэффициент по прогрессивной шкале.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Госдума просит ввести льготы по уплате утильсбора для некоторых категорий граждан.

Теги

Комментарии (0)

