Минпромторг проработает отсрочку по новым правилам утильсбора, но не для всех

Минпромторг займется проработкой отсрочки вступления в силу новых правил по расчету утильсбора для иномарок, ввезенных в нашу страну из-за рубежа. Судя по всему, послабления могут получить россияне, которые приобрели машины за границей с августа по октябрь.

Как сообщает «Интерфакс», проработать варианты отсрочки новых правил по утильсбору для легковых автомобилей поручил Минпромторгу первый вице-премьер Денис Мантуров. Теперь ведомство должно оперативно предоставить соответствующие предложения.

Уточняется, что г-н Мантуров поставил задачу сотрудникам министерства, рассмотрев профильное обращение общественной организации «Деловая Россия».

Напомним, согласно инициативе Минпромторга, при расчете утильсбора необходимо учитывать не только возраст автомобиля, но и отдачу его мотора. Базовую ставку планируют формировать на основе типа и объема силовой установки, а отдача повлияет на коэффициент по прогрессивной шкале.

