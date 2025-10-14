В России отказались переносить сроки исполнения закона о локализации такси

В нашей стране однозначно не будут меняться сроки вступления в силу закона о локализации автомобилей для работы в такси. Соответствующий документ уже принят, и говорить о переносе бессмысленно.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу Минпромторга Антона Алиханова. Он напомнил, что в постановлении правительства указано несколько критериев, позволяющих с весны следующего года использовать автомобиль для пассажирских перевозок. Речь идет об отдельном решении кабмина, перезаключении в определенные сроки специальных инвестиционных контрактов (СПИК), и, наконец, уровне локализации.

Прежде всего, Минпромторг планирует отталкиваться от последнего вышеобозначенного пункта — локализации. Все автосборочные и производственные площадки в стране запущены или перезапущены, и на данный момент ведомство оценивает, какие машины достойны допуска на рынок такси, отметил г-н Алиханов. По его словам, собранные под Тулой кроссоверы Haval точно попадут в белый список.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Минпромторг обнародовал первый список машин, подходящих для работы в такси.