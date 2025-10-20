Депутаты призвали лишать мигрантов права на проживание в России за «пьяную» езду

В Госдуму внесут закопроект, позволяющий не выдавать гражданину другой страны разрешение на временное проживание в РФ либо аннулировать уже имеющееся, если тот будет пойман на «нетрезвом» вождении. Имеется в виду любое опьянение — и алкогольное, и наркотическое.

Речь идет об очередной мере, направленной на повышение безопасности на дорогах

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей фракции «Справедливая Россия — за правду». Авторами инициативы стали ее лидер Сергей Миронов и депутат Федот Тумусов. Согласно соответствующему документу, необходимо внести правки в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Нововведения подразумевают расширение списка оснований для отказа в выдаче или аннулирования разрешения на временное проживание в нашей стране. В привычный перечень добавятся случаи управления автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения как на территории России, так и за ее пределами.

Г-н Миронов выразил уверенность, что принятие законопроекта позволит снизить количество нарушений Правил дорожного движения и аварий.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Госдуме хотят в 5 раз повысить сбор за водительские «права» для мигрантов.