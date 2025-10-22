Российских водителей начнут лишать «прав» из-за опасных болезней в 2027 году

Как сообщает ТАСС, медикам предстоит в обязательном порядке делиться соответствующей информацией с ГИБДД. Автомобилистов с признаками опасных болезней отправят на внеочередное обследование, на которое отводится не больше трех месяцев. Подтверждение диагноза или игнорирование процедуры станет основанием для аннулирования водительского удостоверения.
Список противопоказаний и ограничений к управлению транспортным средством определяет правительство. Теперь с машиной придется распрощаться в случае общих расстройств психологического развития, шизотипических расстройств личности, а также при выявлении эпилепсии, аномалий цветового зрения и слепоты.
До принятия нововведений даже при обнаружении вышеперечисленных заболеваний разрешалось официально оставаться за «баранкой» пока не закончится срок действия «прав». То есть в течение десяти лет.