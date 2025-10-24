Эксперт рассказал, на каком расстоянии камеры реально фиксируют нарушения ПДД

Взаимодействие российского водителя и дорожной камеры — история сложная и зачастую драматическая, вызывающая немало споров и недопониманий: многие автолюбители ощущают дискомфорт от присутствия «всевидящего ока». Подкрепляет это чувство и недостаток информации, густо замешанный на многочисленных мифах, многие из которых не имеют ничего общего с реальностью. Развеивать такие — наша работа: эксперт рассказал порталу «АвтоВзгляд» о тонкой грани пересечения маршрута водителя и поля зрения комплекса фото- и видеофиксации.

Камеры, сутки-напролет бдящие за нарушителями ПДД, уже на протяжении почти 30 лет являются неотъемлемой частью российских дорог. Да, «Большой брат» не дремлет. Однако лишь малое число водителей в действительности знают о принципах и методах работы систем, тогда как большинство руководствуются слухами и мифами. Все проблемы, как известно, от безграмотности, а сила — в знании. Только достоверная информация поможет избежать штрафов.

С недавних пор по всей России предупреждающий знак 6.22 «Фотовидеофиксация» устанавливается только на въезде в населенный пункт или город: дополнительных указателей на улицах перед каждой камерой больше не размещают. Вне населенных пунктов такой знак устанавливается перед зоной контроля каждой камеры — за 150-300 метров до начала участка, на котором установлены комплексы. В результате многие водители часто реагируют не на знак, а на сам комплекс. Реагируют резким торможением, снижая скорость непосредственно перед камерой. Лишь бы пронесло, что называется. Однако имеет ли смысл такое торможение, которое регулярно приводит к авариям?

Александр Домбровский, директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики компании «МВС Груп» (входит в ГК «Урбантех»), оператора подмосковной системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, рассказал на каком расстоянии «видит», и, что еще важнее, фиксирует нарушение камера:

Фото Sergey Elagin/globallookpress.com

— Зона, в которой камера правомерно фиксирует нарушения, жестко регламентирована законодательством. По действующим нормам, контроль не может начинаться раньше, чем через 150-300 метров после предупреждающего указателя (знака 6.22 «Фотовидеофиксация). Иными словами, такая дистанция дает время отреагировать на знак — снизить скорость при необходимости. То есть у водителя всегда есть зона предупреждения.

К примеру, «Азимуты», которые контролируют безопасность на дорогах Подмосковья, способны фиксировать нарушения на расстоянии 50-70 метров. При этом угол обзора позволяет охватывать до шести полос движения. Зона контроля — это гарантия юридической корректности фиксации. Поэтому, если вы увидели предупреждающий знак 6.22, у вас есть минимум 150 метров до комплекса фотовидеофиксации, — подчеркивает собеседник портала «АвтоВзгляд».

Нет сомнений, что на российских дорогах зорких водителей хватает, но в темноте или, например, в дождливую погоду мало кто сможет заметить комплекс на расстоянии, скажем, сто метров. Его попросту невозможно увидеть. Отсюда следует сделать простой и однозначный вывод: тормозить в момент визуального контакта с камерой бесполезно.

Если нарушение было — оно уже зафиксировано. В городе же или в деревне, предупреждающий знак «Фотовидеофиксация» размещается только в начале населенного пункта, поэтому водитель должен помнить: здесь нарушения, причем любые, дорого ему обойдутся. В прямом и переносном смысле слова «дорого».