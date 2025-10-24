«Хочу пять-пять-пять»: как официально сменить надоевший госномер своего авто на новый

В России при желании можно поменять государственный регистрационный знак (ГРЗ) любого транспортного средства на новый не дожидаясь, пока для этого появятся предусмотренные законом формальные основания. Как реализовать это право, не нарушая закон, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Итак, повторим, любой отечественный автовладелец имеет право поменять ГРЗ своего ТС. Причем для этого совершенно не обязательно, чтобы действующие номера украли. Может, например, возникнуть желание, обзавестись неким «красивым» сочетанием букв и цифр, их определенной комбинацией. При этом, естественно, в случае если номерной знак просто не читается из-за неких механических повреждений, обычно происходит его простая физическая замена, не требующая изменений самого номера и новых документов.

Но ведь автомобилист может захотеть вместе с регистрационным знаком поменять именно госномер. Например — потому что узнал о неприятной для него утечке персональных данных. Или просто оттого, что имеющийся стал вызывать некие отрицательные ассоциации. Ну и, конечно, придется оформлять новый ГРЗ при покупке подержанного ТС, прежний владелец которого захочет сохранить за собой знак, с которым он ездил на этом авто.

Так как же решается этот вопрос? Юрист Константин Дацкевич рекомендует первым делом изучить пункты 61 и 125-129 Приказа МВД от 21.12.2019 №950 (ред. от 18.08.2025), пункты 61 и 125-129. В них приведен исчерпывающий перечень необходимых для задуманной процедуры документов, а также порядок предоставления услуг и список возможных требований.

Фото: Shatokhina Natalia / globallookpress.com

— Прежде всего потребуется набор конкретных бумаг, — уточняет эксперт. — Это заявление (заполняется в электронном виде через портал госуслуг или на бумаге при личном визите в МФЦ/ГИБДД), паспорт гражданина России, ПТС, СТС, действующий полис ОСАГО, старые госномера (если, опять же, они имеются на руках, то есть их замена не вызвана утратой) и квитанция об оплате всех необходимых госпошлин. С 1 сентября 2025 года выдача новых регистрационных знаков обойдется в 3000 рублей (на прицепы и мототранспортные средства — 2250), внесение изменений в бумажное СТС — в 1500 (в пластиковое — 4500)...

Пополнив казну (например — на портале госуслуг), следует записаться на удобное время в выбранное подразделение ГИБДД, где взять талон и заполнить заявление. Или, как замечает собеседник портала «АвтоВзгляд», посетить с этой целью конкретный МФЦ. Кстати, оплатить пошлины можно в отделении банка уже после визита в ГАИ или центр услуг, а также через терминал МФЦ.

— В день визита в отделение ГАИ машина должна быть чистой, без тонировки на передних стеклах, с исправными световыми приборами. Инспектор, проверит полноту пакета документов, проведет осмотр авто, сверит VIN-код, номер кузова и шасси. И если все окажется в порядке, владелец получит новые ГРЗ и СТС, -резюмирует Дацкевич.

Фото: Ilya Galakhov / globallookpress.com

Напомним: интерес к теме замены автомобильных госномеров получил недавно заметный резонанс, но связано это было с практикой отнюдь не легальной. В первой половине октября появилась информация о том, что в центре Москвы и некоторых других крупных городов страны участились случаи временной замены ГРЗ на европейские — чаще всего немецкие («родные» при этом находят временное «пристанище» в салоне или багажнике).

Автовладельцы массово пошли на этот шаг из-за нежелания оплачивать парковку (затраты на которую, надо признать, зачастую довольно ощутимы). Ведь машины с зарубежными номерами отсутствуют в соответствующих базах российских государственных органов, что препятствует взиманию платы с их обладателей.

Однако портал «АвтоВзгляд» предупреждает: решившись на такие «замены» следует помнить, что передвигаться на таком транспортном средстве запрещено. И если вас поймают на горячем, то выпишут штраф в 5000 рублей согласно ст. 12.2 КоАП РФ («Управление ТС с нарушением правил установки регистрационных знаков»). А могу и «прав» лишить на срок до трех месяцев.