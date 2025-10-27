В Госдуме призвали освободить от утильсбора некоторые категории граждан

В нижней палате отечественного парламента предложили освободить от уплаты утилизационного сбора инвалидов первой группы, многодетные семьи и участников СВО. Подразумеваются случаи, когда перечисленные категории россиян решат прибрести машину за рубежом и ввезти ее в нашу страну для личного пользования.

Авторами инициативы стали депутаты фракции ЛДПР. Как сообщает ее пресс-служба, соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение правительству. Согласно документу, льгота по утильсбору должна касаться только одного транспортного средства.

Нововведения призваны сохранить доступность автомобилей для максимально уязвимых слоев населения, которым в обязательном порядке требуется личный транспорт для полноценного передвижения. Ведь именно по ним — в том числе семьям с детьми — грядущее повышение цен на машины ударит сильнее всего, подчеркнул лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

