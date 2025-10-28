Обмануть себя: как российские водители «решают» проблему неисправной ABS

С 1 сентября 2023-го года за неисправность антиблокировочной системы тормозов ABS в России предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Де-юре, после введения этого наказания, водители должны были озаботиться ремонтом своего автомобиля, но де-факто — впрочем, как всегда — вышло совсем иначе. Бюрократия породила очередную мышь, которую тут же оценили, в прямом смысле слова, и начали обходить. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Беспрецедентный рост цен на новые машины, а также на запчасти и сервис, привел не только к фатальному старению отечественного автопарка, но и к появлению на дорогах неисправных автомобилей в товарных количествах. Невозможность обновиться и починиться не остановили автовладельцев: доедем на морально-волевых.

Вместо поиска корня всех бед и решения проблемы, чиновники традиционно начали купировать последствия. В частности, ввели санкцию за неисправную антиблокировочную систему. Почему именно за этот дефект? Да потому что выявить несложно: лампочка на приборной панели означает поломку, а заметивший ее полицейский тут же выпишет «направление в Сбер».

Естественно, тут же нашлись умельцы, что выкрутили нужный диод из древней японской или корейской «приборки». Всех дел-то — на 15 минут! Однако есть нюанс: инспектор может попросить заглушить двигатель, а после — завести снова. Если нужный индикатор так и останется безмолвным — все, приехали.

Фото: Razmik Zackaryan/globallookpress.com

Впрочем, и эта метода быстро обрела антидот: на самой известной доске интернет-доске объявлений уже представлен целый ряд простых решений — крошечных плат, которые, будучи подсоединенными в нужный разъем, зажигают и через непродолжительное время гасят лампочку ABS. Цена вопроса — 1000 рублей, время установки — 15 минут. «Все работает, начальник, могу ехать?» — бесценно.

Доска объявлений — лучший индикатор и срез народных потребностей и мнений, где политике, дипломатии и лжи места нет: есть только спрос и предложение. А они — всегда говорят правду, поскольку подкреплены тем самым металлом, за который издревле идет борьба. И если появилось такое предложений — значит есть и спрос. О чем он говорит?

О том, что на российских дорогах день за днем становится все больше автомобилей с неисправными тормозами, ведь ABS — неотъемлемая часть системы. Но чинить крайне важный, позволяющий избежать аварии узел — нет ни средств, ни возможности: перебирать все эти блоки и шетеренки в «кулаке» — удовольствие не из дешевых.

Гораздо проще воткнуть платку и ездить дальше, пока не случится страшное. Кто в этом будет виноват? Конечно, владелец неисправного авто — он ведь у нас в ответе за техническое состояние транспортного средства. Вот реальный исход бесполезных и контрпродуктивных мер, направленных «на поддержку отечественного автопрома». И автопрома не будет, и безопасности на дорогах.