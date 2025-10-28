Водителям грозит штраф за езду с госномерами без российского флага

Российских автомобилистов, которые с января получали номера без триколора и разъезжают с ними до сих пор, могут оштрафовать за его отсутствие. Размер наказания составит 500 рублей.

Как сообщает ТАСС, с начала года автомобильные номера, лишенные изображения флага России, считаются нестандартными. Поэтому инспекторы ГИБДД обращают внимание на владельцев соответствующих машин. Согласно части 1 статьи 12.2 КоАП, предусмотрен штраф в размере 500 рублей, в то же время есть шанс отделаться простым устным предупреждением.

В текущем году в нашей стране вступил в силу ГОСТ, где закреплено, что на всех автомобильных номерах в правом нижнем углу должен быть российский триколор. Это — обязательное условие как для первичных, так и вторичных регистраций.

Однако новая норма не действительна для машин, поставленных на учет до 1 января 2025-го. Если регзнаки выдали раньше этой даты, отсутствие изображения флага не будет считаться нарушением.