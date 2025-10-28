Стало известно, какие автомобили в России могут освободить от утильсбора

Депутаты Госдумы предложили освободить от уплаты утилизационного сбора автомобили, с которыми проводят таможенные процедуры. Речь идет о ввозимых в нашу страну иномарках, приобретенных россиянами за рубежом.

Как пишут «Известия», законопроект уже внесли в нижнюю палату парламента. Согласно инициативе, нововведения должны коснуться машин, томящихся на таможенном или свободном складе либо ожидающих переработки на соответствующей территории.

Согласно пояснительной записке, предусмотрены изменения в статью 241 ФЗ «Об отходах производства и потребления», где закреплен перечень исключающих уплату утильсбора оснований. Но на сегодняшний день в документе не учитываются особенности применения различных таможенных процедур.

Например, для иностранной продукции, хранящейся на таможенном складе, на определенный срок не предусмотрены пошлины и налоги. Но при поставках к нам автомобилей и шасси приходится оплачивать утильсбор. Сложившаяся ситуация «противоречит самой природе необходимости его уплаты», поскольку транспортные средства еще не находятся в свободном обращении в нашей стране, подчеркнули авторы поправок.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Госдуме призвали освободить от утильсбора некоторые категории граждан.