В Совфеде опровергли информацию, что ОСАГО начнут проверять по камерам с ноября

На сегодняшний день в России не принято официальное решение о дате старта проверки полисов ОСАГО с помощью комплексов фото- и видеофиксации. Продолжается обсуждение сроков, речи о 1 ноября пока не идет.

Об этом в беседе с ТАСС рассказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин. По его словам, судьба запуска необходимого механизма пока не определена, а информация о его реализации с наступлением последнего осеннего месяца не соответствует действительности. Так сенатор отреагировал на ряд публикаций в СМИ, написавших о конкретных сроках начала проверки ОСАГО без участия сотрудников ГИБДД.

Автоматические штрафы за отсутствие «автогражданки» прямо сейчас никто вводить не собирается, подчеркнул г-н Шейкин. Он добавил, что в приоритете находятся процессы, которые обеспечат корректный обмен данными между соответствующими системами. Затем наступит черед тестов оборудования, испытания позволят убедиться в достоверности фиксации нарушений дорожными камерами.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в некоторых регионах России комплексы фото- и видеофиксации могут нацелить на проверку полисов ОСАГО в ближайшие месяцы.