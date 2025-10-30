В Госдуме предложили резервировать госномера автомобилей через «Госуслуги»

Депутаты нижней палаты парламента разработали законопроект, позволяющий водителям с помощью «Госуслуг» закреплять за собой автомобильные номера. Доступные варианты позволят выбирать из соответствующего списка, но сервис сделают платным.

Профильный документ уже внесен в Госдуму, благодаря ему закон о государственной регистрации транспортных средств может дополнить новая статья. Порядок резервирования номеров и размер оплаты за это определит уполномоченный регистрирующий орган. Деньги за оказанную услугу возвращать не будут.

На сегодняшний день российские автовладельцы не могут выбирать для своей «ласточки» конкретные регистрационные знаки. При постановке машины на учет они присваиваются случайным образом. По мнению депутатов, сложившая практика породила теневой рынок так называемых «красивых» номеров. В итоге желающие их приобрести отдают немаленькие суммы посредникам, получая госзнаки вне правового поля, а бюджет не пополняется.

Официальное резервирование номерных знаков через портал «Госуслуги» позволит вывести рынок «красивых» автономеров из тени, уверены авторы инициативы. Процедура будет легальной, прозрачной и доступной для всех.