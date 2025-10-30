В Госдуме призвали ввести квоту для самозанятых таксистов

В нижнюю палату отечественного парламента внесли законопроект, в котором для самозанятых водителей, занимающихся пассажирскими перевозками, предусмотрена ежегодная квота. Ее размер должен составить четверть от общего количества записей в региональном реестре легковых такси.

Это должно помочь тем, чьи машины отсекает закон о локализации

Об этом сообщает «Прайм», ссылаясь на соответствующий документ, размещенный в электронной базе. Авторами инициативы являются сенатор Константин Басюк и межфракционная группа депутатов Госдумы.

Предлагаемая квота, рассчитанная для водителей, чьи автомобили не подходят под критерии закона о локализации такси, должна действовать до наступления 2033 года. Согласно пояснительной записке, на нововведения могут рассчитывать самозанятые, владеющие своей «ласточкой» не менее полугода.

Базовые квоты федерального уровня призваны обеспечить единый подход к регулированию рынка легковых такси во всех российских регионах. Тогда появится шанс, что отрасль не покинет до 51% шоферов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России отказались переносить сроки исполнения закона о локализации такси.