Новая схема расчета утильсбора в России заработает 1 декабря

Обновленные правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили начнут действовать в нашей стране с 1 декабря 2025 года, хотя прежде речь шла о 1 ноября. Отсрочку проработали согласно поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Минпромторга. В правительство уже внесен проект соответствующего постановления. Оно учитывает интересы россиян, заказавших за рубежом машины с моторами мощнее 160 л.с. после публикации обновленной схемы расчета утильсбора. Перенос нововведений на месяц сыграет на руку и тем, для кого затянулся процесс доставки заграничной «ласточки».

Грядущие изменения не коснутся граждан, оплативших утильсбор на иномарку по актуальным правилам до вступления в силу пересмотренной нормы, подчеркнули в ведомстве. Его представители призвали учитывать нововведения при последующих заказах зарубежных машин.

Напомним, базовая ставка расчета утильсбора теперь будет формироваться на основе типа и объема мотора, а его мощность повлияет на коэффициент по прогрессивной шкале.

