Правительство отказалось передавать полномочия ГИБДД региональным властям

Это следует из проекта заключения комиссии по законопроектной деятельности Белого дома. Автором идеи является депутат Госдумы Ярослав Нилов. Он предложил внести поправки в статью 23.79 КоАП, где перечислены особые полномочия городов федерального значения — двух столиц и Севастополя. Нововведение позволило бы местным властям штрафовать автомобилистов за парковку на местах для инвалидов. По мнению парламентария, регионы могли бы реагировать на правонарушения быстрее гаишников.

Однако, согласно позиции кабмина, подобные решения должны быть обоснованы за счет анализа статистики и правоприменительной практики, что может стать подтверждением недостаточности либо неэффективности действующей модели правового регулирования.

В правительстве сделали вывод, что для реализации предложенной идеи в большинстве российских субъектов нет «организационных и технических возможностей». Кроме того, могут возникнуть риски трансформации правовой системы государства в части регулирования сферы обеспечения безопасности дорожного движения.