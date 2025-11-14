Московские гаишники начнут охоту на велокурьеров

Столичная Госавтоинспекция объявила, что с 15 по 16 ноября в Первопрестольной будут отлавливать доставщиков, разъезжающих на велосипедах. Разумеется, речь идет о тех, кто не соблюдает Правила дорожного движения, таким образом подвергая опасности и себя, и окружающих.

Упомянутое ведомство опубликовало соответствующий анонс в своем официальном телеграм-канале. Инспекторы ДПС напомнят велокурьерам о необходимости уважать пешеходов, разъезжая по тротуарам. Кроме того, речь пойдет о правильной защитной экипировке, снабженной световозвращающими элементами, и, конечно же, неукоснительном соблюдении сигналов светофоров и требований дорожных знаков.

В Москве регулярно проходят всевозможные рейды и проверки, заставляющие различные категории населения соблюдать ПДД, включая работников сферы доставки. Подобные профилактические мероприятия нужны, чтобы снизить количество аварийных ситуаций, подчеркнули представители Госавтоинспекции.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что столичная ГАИ подвела итоги рейда «Нетрезвый водитель».