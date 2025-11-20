Обманул и камеру, и себя: россияне начали массово подделывать ГРЗ своих машин

Не секрет, что около 90% штрафных постановлений за нарушения ПДД отечественные водители получают благодаря комплексам фото- и видеофиксации: «большой брат» видит намного больше, чем гаишник. Оценив перспективу, а так же метод определения нарушителя — номерной знак — некоторые умники пришли к поспешному выводу: поставлю чужой номер, и никакая камера мне уже не будет указом. Чем заканчивается подобная выходка, расскажет портал «АвтоВзгляд».

Эпопея с поддельными ГРЗ, которыми особенно «увлекаются» водители грузовиков, не желающие платить за дороги по системе «Платон», перешла уже в стадию самой настоящей эпидемии. Сотни ни в чем неповинных владельцев легковых ТС получают штрафы, на которых изображен, во-первых, грузовой автомобиль, а во-вторых, нарушивший ПДД на другом конце страны.

Штрафы, конечно, можно и нужно оспаривать, решения принимаются быстро, когда «получатель» тыкает оператора носом в несовпадение самого транспортного средства, на котором стоит ГРЗ. Но на этот процесс уходит время, да и осадочек все равно остается. Тем более, когда в постановлении указываются шестизначные цифры.

Недостаток придорожных полицейских, повальное упование на одни только камеры, которые сами по себе не являются ни заменой постового, ни самостоятельным инструментом обеспечения безопасности дорожного движения, сделали свое дело: водители-нарушители не боятся быть пойманными, а отсутствие наказания мгновенно ведет к преступлению, эту последовательности доказали давно и бессрочно. Однако все чаще и чаще, нарушителя все же находят, вручая ему не только заслуженный штраф, но и куда большую санкцию.

Фото: Shatokhina Natalya/globallookpress.com

В частности, каждому, кто вознамерился «примерить» на свою машину чужие номера, следует знать: за установку ГРЗ от другого автомобиля положен штраф в размере 2500 рублей. Это для физических лиц. А для компаний, которым обычно и принадлежат грузовики — от 400 000 до 500 000 рублей. Кроме того, эксплуатация или управления авто с подложными номерами приведет к лишению прав на срок от 6 месяцев до года.

То была теория, а теперь перейдем к практике: а как поймать нарушителя? Раскроем порядок действий. Как только в полицию поступает полное гнева и непонимания заявление от автомобилиста, которому пришел «чужой штраф», происходит целый ряд последствий. Помимо отмены «письма счастья», информация о наличии транспортного средства с подложными ГРЗ передается в местное отделение полиции по адресу, где был запечатлен нарушитель.

Далее уже патрульные экипажи, получившие «наводку», дежурят в местах на маршруте движения «неправильного» автомобиля. Как только искомая «тачка» будет установлена, у ее водителя проверят документы и выяснят подробности появления на его бампере несовпадающего с СТС номерным знаком. А вот после — штраф и лишение в/у.

Подделать номер — много ума не надо, в каждом городе найдется десяток не слишком «чистоплотных» мастеров номерного дела. Другой вопрос, что размер наказания за подобное преступления, в тандеме с однозначной поимкой злоумышленника, должны быть надежной защитой от самой мысли о подобном действе в голове каждого автомобилиста. Сразу такое, конечно, не происходит, но культура вождения, а речь именно о ней, растет день от дня. Вернее, от каждой новой камеры и каждого же полученного с нее штрафа.