Стало известно, для каких автомобилей в России могут отменить утильсбор

В будущем в нашей стране могут освободить от уплаты утилизационного сбора владельцев автомобилей, которые используют в качестве топлива не бензин, а газ. Такое нововведение фигурирует в проекте Плана реализации Энергетической стратегии РФ на период до 2050 года.

Как сообщают «Известия», ознакомившиеся с документом, сейчас судьба газомоторного транспорта находится в руках представителей профильных ведомств. Например, ввести льготы по утильсбору активно призывает Минэнерго, и если не навсегда, то хотя бы временно.

Уточняется, что в обновленной Энергетической стратегии заявлены достаточно амбициозные цели по увеличению потребления метана в качестве топлива. На сегодняшний день проект плана мероприятий по реализации документа содержит меры дополнительной поддержки как на региональном, так и федеральном уровне.

В обозначенных рамках у нас планируют в 13 раз повысить использование метана в качестве моторного топлива. Подразумевается период с 2023-го до 2050-го, за который планка должна подняться с 2,19 млрд куб. м до 21,3 — 29,3 млрд куб. м.

В дальнейшем количество автомобилей на голубом топливе в стране будет только расти, подчеркнули в министерстве.

