Около 22 тыс. машин в Москве повторно возвращали на штрафстоянки

С начала текущего года почти 22 тыс. автомобилей повторно увозили на штрафстоянки в столице. Добычей эвакуаторов становились «ласточки», брошенные владельцами в неположенных местах.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заммэра столицы Максима Ликсутова. По его словам, автомобили, припаркованные где попало, подвергают опасности всех участников дорожного движения. Поэтому такой транспорт довольно стремительно оказывается на спецстоянках, причем не по одному разу.

— Некоторые водители неоднократно нарушают правила парковки, им каждый раз нужно оплачивать не только штрафы, но и эвакуацию машин, — напомнил г-н Ликсутов.

И уточнил, что рекорд по количеству перемещений на штрафстоянку одного конкретного автомобиля с начала 2025 года — восемь раз.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что московские автовладельцы начали скупать новые «ракушки».