В Госдуме призвали не отменять штрафы с «неправильных» камер

Поправки в КоАП, которые должны были пресечь оформление штрафов с неправильно установленных дорожных камер, рекомендовал отклонить комитет Госдумы по госстроительству. Группа сенаторов внесла в нижнюю палату парламента соответствующий документ еще в 2021 году.

Как сообщает «Коммерсантъ», правительству предлагали установить единые требования к камерам, а заодно определиться с критериями их размещения. В случае несоблюдения последних штрафы для отечественных автомобилистов собирались аннулировать. Тогда представители комитета по госстроительству утверждали, что нововведения позволят снизить количество необоснованных протоколов.

Кабмин поддержал инициативу, после чего документ прошел первое чтение в начале зимы 2021-го. Но теперь комитет изменил свое мнение. Его председатель Павел Крашенинников считает, что общие критерии для дорожных камер уже не нужны, и проблему с «неправильными» штрафами нужно решать за счет своевременного обслуживания оборудования.

Прошлой осенью вступили в силу изменения в закон «Об автомобильных дорогах», где закреплены перечень локаций, подходящих для установки камер, и обязанность местных властей предупреждать водителей необходимыми знаками, напомнил г-н Крашенинников. По его словам, таких мер на сегодняшний день вполне достаточно.

