В Москве с 1 января подорожает стоимость эвакуации автомобилей

Столичный Дептранс сообщил об увеличении стоимости тарифов на принудительную эвакуацию и хранение машин на специализированных стоянках. Новые расценки начнут действовать уже с 1 января 2026, что станет уже вторым повышением прайсов с июня 2025.

Как сообщает ТАСС, хозяева авто с мощностью двигателя до 80 л.с. и мотоциклов теперь будут платить за принудительное перемещение их транспортных средств 8,5 тысяч рублей, а легковушек, под капотами которых трудятся движки от 80 до 250 «лошадок» — 12,4 тысячи.

Наиболее существенные затраты ожидают владельцев габаритных транспортных средств. Эвакуация автомобилей массой свыше 4 тонн подорожает до суммы в 71,1 тыс. «деревянных», при этом стоимость услуги для легковых авто от 250 л.с. останется без изменений.

Также вырастут расценки за хранение ТС на штрафстоянках: сутки их содержания начнут варьироваться в диапазоне от 1360 до 3040 руб. Ведомство подчеркнуло, что первый день останется бесплатным, а при оплате до момента возврата автомобиля продолжит действовать скидка в размере 25% от общей суммы.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что около 22 тыс. машин в Москве повторно возвращали на штрафстоянки.