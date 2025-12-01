В Госдуме призвали отказаться от платных парковок у многоквартирных домов

На рассмотрение нижней палаты отечественного парламента собираются внести законопроект, глобально запрещающий организацию платных парковок в жилых зонах многоквартирных домов. Пока ограничения могут накладывать только региональные власти.

Пока такой запрет можно вводить точечно

Как сообщает ТАСС, проблему с платными стоянками для автомобилистов у многоквартирных домов депутаты Госдумы теперь предлагают решить на ином уровне — федеральном. То есть итоговое решение затронет всю территорию нашей страны.

Соответствующий документ планируют продвигать председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев. По их мнению, действующий подход к организации платных парковок не соответствует принципам справедливости.

Уточняется, что сложившаяся ситуации провоцирует социальную напряженность, и по этой причине действующие правила сбора денежных средств за парковки необходимо изменить. Платить за возможность оставить машину у собственного дома недопустимо, подчеркнули инициаторы законопроекта.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что платная парковка появилась еще на 184 улицах Москвы. Новые зоны запустили 3 октября.