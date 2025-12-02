Госдума решит судьбу красивых автомобильных номеров в феврале

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в палате парламента, в случае принятия на всех этапах соответствующий закон на радость многим автовладельцам вступит в силу с 1 июля следующего года. Документ разработали депутаты Госдумы, представляющие фракцию «Новые люди».
В конце октября законопроект о продаже красивых регзнаков на автомобиль внесли в нижнюю палату отечественного парламента. Ожидается, что стоимость таких номеров будет определять регистрационный орган.
Напомним, лидер вышеупомянутой фракции Алексей Нечаев на встрече с Президентом России Владимиром Путиным предложил продавать красивые автомобильные номера через «Госуслуги». Глава государства заявил, что не видит проблемы в подобной инициативе.
Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал механизм резервирования госномеров автомобилей через «Госуслуги». Нововведения должны ударить по теневому рынку.