Госдума решит судьбу красивых автомобильных номеров в феврале

В середине зимы депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, позволяющий легализовать продажу госномеров для автомобилей, которые принято называть красивыми из-за особой комбинации букв и цифр. Первое чтение запланировано на февраль.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в палате парламента, в случае принятия на всех этапах соответствующий закон на радость многим автовладельцам вступит в силу с 1 июля следующего года. Документ разработали депутаты Госдумы, представляющие фракцию «Новые люди».

В конце октября законопроект о продаже красивых регзнаков на автомобиль внесли в нижнюю палату отечественного парламента. Ожидается, что стоимость таких номеров будет определять регистрационный орган.

Напомним, лидер вышеупомянутой фракции Алексей Нечаев на встрече с Президентом России Владимиром Путиным предложил продавать красивые автомобильные номера через «Госуслуги». Глава государства заявил, что не видит проблемы в подобной инициативе.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал механизм резервирования госномеров автомобилей через «Госуслуги». Нововведения должны ударить по теневому рынку.