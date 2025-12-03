В России призвали запретить эвакуацию автомобилей зимой

В Минтранс поступило обращение, в котором на протяжении зимнего сезона предлагается отказаться от эвакуации автомобилей, объективно не мешающих движению другого транспорта. Хозяин машины, принудительно отправленной на спецстоянку, рискует остаться на морозе без мобильного телефона и денег, если они лежат в салоне.

Как сообщает RT, письмо соответствующего содержания на имя главы Минтранса Андрея Никитина направил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он напомнил, что в отечественных мегаполисах полиция и эвакуаторщики обычно не церемонятся с автомобилистами в любое время года, безжалостно отправляя неправильно припаркованные машины куда подальше, даже если брошенные легковушки не создают никому проблем.

Г-н Орлов обратил внимание ведомства на, казалось бы, очевидные факты: без привычных вещей, оставленных в эвакуированной машине, водитель может попасть не просто в сложное, а опасное положение. Лишившись смартфона, планшета, денег или всего этого сразу, да еще при отрицательных температурах, человек даже не сможет воспользоваться общественным транспортом, чтобы попасть домой или на работу.

Вместо эвакуации нужно ограничиваться штрафом, считает эксперт. В упомянутом письме он просит оценить целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты, чтобы запретить муниципальным службам увозить автомобили, когда среднесуточная температура воздуха не превышает 0 °С.

