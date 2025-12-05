Нелегальный маршрут: как камеры ГИБДД борются со стихийными свалками строймусора

Ежегодно в России образуются десятки миллионов тонн строительного мусора — бетона, кирпича, асфальта, а также опасных химических смесей, красок и смол. По официальным данным, в 2024 году объем таких отходов (ОССиГ) составил 78,8 млн тонн, но реальная цифра, по мнению экспертов, может быть в разы выше. Перерабатывается лишь малая часть — около 1/6, остальное оседает на полигонах и, что хуже, на бесконтрольных свалках, куда их вывозят «левыми» грузовыми рейсами. Как власти страны борются с такими помойками, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Да, главная. повторим, проблема тут — нелегальный вывоз. За гигантской территорией нашей Необъятной невозможно уследить силами одних лишь инспекторов ДПС, а точечные проверки по жалобам неэффективны. В результате грунт, вода и воздух вокруг стихийных свалок отравляются на долгие годы, а плодородные земли выводятся из оборота. Ну и как бороться с этой напастью?

Пионером в системной борьбе с проблемой стала Московская область. В 2021 году здесь запустили реформу контроля за обращением со строительными отходами, центральным элементом которой стало технологическое решение «ОССиГ-контроль». Система, разработанная ГК «Урбантех», использует искусственный интеллект и уже существующую сеть дорожных камер видеонаблюдения.

Нейросеть в режиме реального времени анализирует видеопоток. Она учится распознавать грузовики, которые потенциально перевозят строительный мусор: отсеивает пустые машины, фиксирует перегруженные, сверяет их маршруты с заявленными и, что самое важное, отслеживает конечную точку пути. Если ТС со стройотходами не прибыла на специализированный полигон, а свернуло в лес или на пустырь — система зафиксирует нарушение. Что позволяет не просто штрафовать, но и предотвращать сам факт создания новой свалки.

Экономическая мотивация подействовала быстро. Штраф за незаконную перевозку ОССиГ в регионе достигает 250 000 рублей, что делает легальное оформление талона на вывоз через портал госуслуг более выгодным. В 2024 году система выявила 5062 случая нелегальной перевозки, а общая сумма штрафов превысила 250 млн рублей.

По словам Дмитрия Новикова, директора по продуктовому развитию ГК «Урбантех», внедрение технологии позволило в Московской области снизить количество нелегальных свалок строительного мусора более чем на 60%. Бюджетная эффективность также налицо: экономия на ликвидации уже созданных свалок составила более 150 млн рублей.

Успех в Подмосковье стал возможен благодаря изменению регионального законодательства, где было четко закреплено понятие «отходы строительства, сноса и грунтов» (ОССиГ) и прописаны правила их оборота.

Для того чтобы перенести этот опыт на всю страну, другим регионам необходимо сделать аналогичные шаги: создать правовую базу и внедрить современные системы цифрового контроля. Только тогда борьба со стихийными свалками перестанет быть точечной и превратится в системное решение общенациональной проблемы.