В Госдуме предложили запретить таксистам длительную стоянку во дворах

Главе Минтранса Андрею Никитину поступило обращение из нижней палаты парламента, согласно которому следует ввести запрет на длительную парковку такси во дворах. Многие из них давно превратились в бесплатные стоянки, мешающие местным жителям, утверждают авторы инициативы.

Аналогичные меры уже введены для грузовиков и автобусов

Как сообщает РИА «Новости», текущей ситуацией с массовой парковой машин с шашечками в жилых зонах недоволен вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты Ярослав Самылин и Сардана Авксентьева. Группа инициаторов разработала соответствующий документ.

Согласно новому законопроекту, автомобили из реестра легковых такси не должны надолго оставаться без присмотра рядом с многоквартирными домами. Чтобы такого не происходило, предлагается наложить запрет на федеральном уровне. Правила дорожного движения не позволяют бросать автобусы и большегрузы на придомовых территориях, но таксисты пока избегают подобной участи.

В итоге парламентарии считают целесообразным внесение корректировок в профильные нормативные акты. Исключение стоит сделать лишь для кратковременной остановки такси с целью посадки и высадки пассажиров либо погрузки багажа, подчеркнули авторы документа.

