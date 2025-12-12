В России призвали ввести уголовную ответственность для водителей-хулиганов

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, позволяющий наказывать за хулиганство автомобилистов и их обидчиков с помощью Уголовного кодекса. Инициатива призвана сформировать более безопасную среду для всех участников дорожного движения.

Нововведение разработано группой депутатов во главе с председателем комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Согласно соответствующему документу, необходимо скорректировать 213 статью Уголовного кодекса, регулирующую степень ответственности за хулиганство в целом. Суть в том, чтобы добавить определение признаков нового состава преступления, связанного непосредственно с автомобилями.

Управление транспортными средствами является сферой, где участники взаимодействуют в условиях повышенной концентрации нервной энергии и стресса. Агрессия водителей или их недоброжелателей способна привести к авариям, массовым нарушениям ПДД и жертвам, уточняется в пояснительной записке.

Предлагаемые меры направлены против любителей разборок на дорогах, пояснил г-н Нилов в своем официальном телеграм-канале. В итоге угрозы для автовладельцев, пассажиров и пешеходов должны сойти на нет.