В России закрепят приоритет электронные дорожных знаков над обычными

Согласно поручению правительства, Минтранс, МВД и Росавтодор займутся подготовкой корректировок действующих Правил дорожного движения. Когда их примут, электронные знаки станут приоритетнее стационарных, а еще появятся новые критерии по дистанции для грузовиков.

Как сообщает «Коммерсантъ», в обозримом будущем отечественным автомобилистам придется в первую очередь ориентироваться на требования электронных дорожных знаков и табло. Например, там может появляться информация о скоростных ограничениях.

Еще в ПДД могут прописать минимальную допустимую дистанцию, которая должна соблюдаться между большегрузами на магистралях, имеющих по две полосы. Потенциальное нововведение призвано обезопасить транспортные средства при обгонах.

Отдельно Минтранс проработает правила, позволяющие определять и менять оптимальный скоростной режим, избегая необоснованного снижения. Пока в нашей стране действует ряд обязательных ГОСТов, где расписаны требования к установке дорожных знаков, включая обозначения скоростных ограничений. Но общих принципов их введения пока не существует, владельцы дороги или местные власти принимают такие решения, руководствуясь своими причинами.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России появится более 60 новых дорожных знаков.