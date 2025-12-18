В России могут запретить рекламу рядом с дорожными знаками

Как сообщает «Коммерсантъ», по мнению законодателей отечественные предприниматели злоупотребляют коммерческими размещениями на дорогах. Спрос на подобные услуги привязан к ценнику наружной рекламы, острее всего на ситуацию реагируют малый и средний бизнес.
Парламентарии собираются оценить вышеупомянутую инициативу в рамках весенней сессии. В случае одобрения соответствующие поправки внесут в закон «О рекламе». Согласно нововведениям, в стране запретят распространение объявлений на дорожных знаках, а также их опорах — там больше не будет логотипов магазинов и предприятий.
Остается сказать, что возможный запрет не коснется социально значимых объектов, в том числе аэропортов, вокзалов и парковок.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России закрепят приоритет электронных дорожных знаков над обычными.