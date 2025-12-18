В России могут запретить рекламу рядом с дорожными знаками

Депутатам Госдумы предстоит рассмотреть законопроект, запрещающий устанавливать под знаками дорожного движения щиты на желтом фоне. Обычно их содержимое является рекламой, замаскированной под информационные указатели.

Как сообщает «Коммерсантъ», по мнению законодателей отечественные предприниматели злоупотребляют коммерческими размещениями на дорогах. Спрос на подобные услуги привязан к ценнику наружной рекламы, острее всего на ситуацию реагируют малый и средний бизнес.

Парламентарии собираются оценить вышеупомянутую инициативу в рамках весенней сессии. В случае одобрения соответствующие поправки внесут в закон «О рекламе». Согласно нововведениям, в стране запретят распространение объявлений на дорожных знаках, а также их опорах — там больше не будет логотипов магазинов и предприятий.

Остается сказать, что возможный запрет не коснется социально значимых объектов, в том числе аэропортов, вокзалов и парковок.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России закрепят приоритет электронных дорожных знаков над обычными.