Кнопку SOS хотят вернуть в иномарки, ввезенные в Россию физлицами

Минпромторг предложил снова устанавливать тревожные кнопки в заграничные автомобили, попавшие в Россию благодаря обычным гражданам. Ведомство настаивает, что нововведение должно вступить в силу с 1 апреля 2026 года.

В остальных случаях такие устройства уже являются обязательными

Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Он подразумевает отмену действующего моратория по кнопкам SOS в автомобилях, привезенных из-за рубежа простыми водителями (или теми, кто выдает себя за них) для личного пользования.

На сегодняшний день по российским дорогам ездит более 12,9 млн машин, оснащенных кнопками экстренной связи с оперативными службами. Подобные гаджеты имеют только 23% авто. Владельцы всех остальных лишены возможности вызвать помощь при ДТП через государственную информационную систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

Реализация инициативы Минпромторга позволит нашим автомобилистам не подвергать свои жизнь и здоровье дополнительной опасности.

