Госдума приняла закон о квоте для самозанятых таксистов

Как сообщает РИА «Новости», парламентарии вынесли свое решение в рамках пленарного заседания. Согласно нововведениям, перевозчиков-частников не обяжут работать на тех автомобилях, что фигурируют в региональном реестре такси до 1 января 2033 года.
Уточняется, что сведения о нераспределенном объеме квоты должны ежеквартально появляться на официальных сайтах уполномоченных органов. Такую информацию придется публиковать не позднее первого числа третьего месяца квартала.
Кроме того, самозанятым таксистам позволили оказывать услуги населению в абсолютно любом российском регионе, независимо от места регистрации. Также придется обзавестись сертифицированным креслом для перевозки детей.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что большинство таксопарков не собирается обновлять авто из-за закона о локализации, вступающего в силу весной следующего года.