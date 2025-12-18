Госдума приняла закон о квоте для самозанятых таксистов

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект, который вводит региональную квоту в размере 25% для личных автомобилей самозанятых таксистов. Им позволят повременить с приобретением машин с высоким уровнем локализации.

Частникам разрешили дольше других использовать авто с недостаточной локализацией

Как сообщает РИА «Новости», парламентарии вынесли свое решение в рамках пленарного заседания. Согласно нововведениям, перевозчиков-частников не обяжут работать на тех автомобилях, что фигурируют в региональном реестре такси до 1 января 2033 года.

Уточняется, что сведения о нераспределенном объеме квоты должны ежеквартально появляться на официальных сайтах уполномоченных органов. Такую информацию придется публиковать не позднее первого числа третьего месяца квартала.

Кроме того, самозанятым таксистам позволили оказывать услуги населению в абсолютно любом российском регионе, независимо от места регистрации. Также придется обзавестись сертифицированным креслом для перевозки детей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что большинство таксопарков не собирается обновлять авто из-за закона о локализации, вступающего в силу весной следующего года.