Региональные власти смогут принудительно эвакуировать авто с мест для инвалидов

В Госдуму внесли законопроект, который подразумевает передачу права эвакуации автомобилей, припаркованных с нарушениями правил, региональным властям. В том числе речь идет о легковушках, брошенных на стоянках, предназначенных для инвалидов.

Соответствующий документ опубликован на электронном ресурсе нижней палаты отечественного парламента. Автором инициативы является председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его мнению, полномочия ГИБДД по составлению протоколов и эвакуации транспортных средств можно передать властям двух столиц, а также Московской области и Севастополя.

Нововведение призвано облегчить жизнь автомобилистов с инвалидностью, снизить загруженность инспекторов ГИБДД, а также заставить простых водителей вести себя более дисциплинированно, пояснил парламентарий в своем телеграм-канале.

Напомним, на сегодняшний день за несанкционированную парковку на местах для инвалидов предусмотрен штраф в размере 5000 рублей. Не обойдется и без эвакуации, которая стоит отдельных денег, как и хранение автомобиля на спецстоянке.