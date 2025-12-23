В России резко увеличат штрафы за навязывание «допов» в автосалонах

Депутаты нижней палаты парламента окончательно одобрили законопроект, существенно увеличивающий штрафы за навязывание дополнительных товаров и услуг. Нововведения в том числе касаются автомобильной отрасли.

Как сообщает РИА «Новости», навязчивость продавцов нынче обойдется им в кругленькую сумму: должностным лицам и владельцам ИП придется платить от 50 до 150 тыс. рублей вместо прежних двух-четырех. Теперь у менеджеров в автосалонах появится лишний повод задуматься о последствиях, прежде чем «впаривать» продвинутую сигнализацию, зимние колеса или расширенную страховку.

С юридическими лицами дело обстоит еще жестче. Если прежде их наказывали рублем на 20-40 тыс. «целковых», то сейчас нижний порог подняли в 10 раз, и он составил две сотни. В качестве верхнего предела установлено полмиллиона.

Новшества призваны защитить потребителей от недобросовестных продавцов, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. В итоге россияне смогут избежать необоснованных расходов, которые порой исчисляются десятками и даже сотнями тысяч «деревянных». И особенно, если дополнительные услуги являются обязательным условием покупки основного товара.