Казаться, а не быть: зачем водители устанавливают на свои авто антенны как у спецслужб

Стремление отечественного водителя заполучить уважение окружающих на дороге границ, как известно, не знает. Ради «наведения страха» на коллег по трафику многие готовы платить немалые деньги. Однако за «мигалку», как символ дорожной вседозволенности, можно лишиться «прав» и пойти домой пешком, а вот за использование некоторых аксессуаров «власть имущих» наказания пока не предусмотрено. И особо нуждающиеся в реакции от соседа по потоку на свой синтетический статус идут на траты. Впрочем, полицейского такой «аргумент» все равно не убедит. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Еще лет десять назад ключевым элементом, подчеркивающим статус автовладельца и оперативность, с которой его необходимо пропустить, были номера: народ знал про серии АМР, ЕКХ и прочие ССС, умело разделял «понт» и «знать», достаточно быстро демонстрировал почтение. Но с тех пор многое изменилось. В частности, уже не секрет, что большинство машин с VIP-персонами ездят с весьма скромными и совсем не броскими государственными регистрационными знаками, истинный смысл которых отражен лишь в базах МВД. Там, в базах, этих знаков попросту нет.

Сотрудников полиции на дорогах становится все меньше год от года, а камерам — глубоко наплевать на цену, что истовый ценитель «старой школы» заплатил за номера: штраф за нарушение, если таковое состоялось, придет всем. Так кого же удивлять? Ответ на этот вопрос прост: других участников дорожного движения.

Именно они являются целевой аудиторией всех этих спецсигналов, проблесковых маячков, стробоскопов и громкоговорителей. Именно они должны немедленно уступить дорогу «особенному» автомобилисту, завидев или услышав его позади себя. Ведь с появлением кредитных машин и осознания, что любой человек, взяв заем на душу, может позволить себе даже «Майбах», одного лимузина для абсолютного уважения на дороге уже недостаточно.

Но позвольте, скажете вы, ведь за «мигалку» и стробоскопы, а также за «матюгальник» светит лишение в/у? Абсолютно верно: 5000 рублей за установку и полтора-два года за управление таким «дооборудованным» автомобилем. А вот про антенны спецсвязи, которыми, как спина динозавра, испещрены все машины Федеральной службы охраны, которые ездят в картежах и на ПДД даже не оглядываются, не запрещены: сама по себе антенна никакой санкцией не облагается.

И этим многие пользуются, камуфлируя свою машины «под ФСО». Цены — рыночные: за копию, визуально напоминающую «ту самую фисташку», на рынке попросят от тысячи, а за оригинал-оригинал — от 12 000 рублей. Разные «приспособы» — разная цена, но факт остается фактом: многие покупают себе совершенно бессмысленные и никогда не подключаемые устройства, чтобы выглядеть на дороге как «силовики».

Даже антенны уже продаются, которые врезать в кузов не надо — на липучке. Понт? Чистой воды! Но многим нравится. Да и некоторые особо пугливые участники дорожного движения, завидев позади «ощетинившийся» внедорожник, все же уступают дорогу. От греха, как говорится.