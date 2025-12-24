Казаться, а не быть: зачем водители устанавливают на свои авто антенны как у спецслужб

Еще лет десять назад ключевым элементом, подчеркивающим статус автовладельца и оперативность, с которой его необходимо пропустить, были номера: народ знал про серии АМР, ЕКХ и прочие ССС, умело разделял «понт» и «знать», достаточно быстро демонстрировал почтение. Но с тех пор многое изменилось. В частности, уже не секрет, что большинство машин с VIP-персонами ездят с весьма скромными и совсем не броскими государственными регистрационными знаками, истинный смысл которых отражен лишь в базах МВД. Там, в базах, этих знаков попросту нет.
Сотрудников полиции на дорогах становится все меньше год от года, а камерам — глубоко наплевать на цену, что истовый ценитель «старой школы» заплатил за номера: штраф за нарушение, если таковое состоялось, придет всем. Так кого же удивлять? Ответ на этот вопрос прост: других участников дорожного движения.
Именно они являются целевой аудиторией всех этих спецсигналов, проблесковых маячков, стробоскопов и громкоговорителей. Именно они должны немедленно уступить дорогу «особенному» автомобилисту, завидев или услышав его позади себя. Ведь с появлением кредитных машин и осознания, что любой человек, взяв заем на душу, может позволить себе даже «Майбах», одного лимузина для абсолютного уважения на дороге уже недостаточно.
БЛОК
Но позвольте, скажете вы, ведь за «мигалку» и стробоскопы, а также за «матюгальник» светит лишение в/у? Абсолютно верно: 5000 рублей за установку и полтора-два года за управление таким «дооборудованным» автомобилем. А вот про антенны спецсвязи, которыми, как спина динозавра, испещрены все машины Федеральной службы охраны, которые ездят в картежах и на ПДД даже не оглядываются, не запрещены: сама по себе антенна никакой санкцией не облагается.
И этим многие пользуются, камуфлируя свою машины «под ФСО». Цены — рыночные: за копию, визуально напоминающую «ту самую фисташку», на рынке попросят от тысячи, а за оригинал-оригинал — от 12 000 рублей. Разные «приспособы» — разная цена, но факт остается фактом: многие покупают себе совершенно бессмысленные и никогда не подключаемые устройства, чтобы выглядеть на дороге как «силовики».
Даже антенны уже продаются, которые врезать в кузов не надо — на липучке. Понт? Чистой воды! Но многим нравится. Да и некоторые особо пугливые участники дорожного движения, завидев позади «ощетинившийся» внедорожник, все же уступают дорогу. От греха, как говорится.