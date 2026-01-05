Ошиблись адресом: что делать, если автовладелец получает чужое «письмо счастья»

В 2026-м году — как, впрочем, и сейчас — в случае привлечения водителей к ответственности по данным с приборов фото- и видеофиксации, не будет работать принцип презумпции невиновности, напоминает юрист Константин Дацкевич. Наоборот — в этой ситуации срабатывает презумпция вины, что ясно следует из второй главы постановления Пленума Верховного суда РФ №20 от 25 июня 2019 года. Иными словами, подозреваемый в нарушении виновен, пока не докажет иное. Но вот как это сделать правильно и в рамках закона, напоминает портал «АвтоВзгляд».

Что это значит на практике? По сделанным кадрам составляется протокол, далее на портал госуслуг «прилетает» штраф тому, кто по закону — с момента заключения договора купли-продажи — является собственником ТС. Однако госорганам, как замечает эксперт, не видно, заключался ли такой договор, и они ориентируются на сведения ГИБДД, хотя ВС ранее подчеркивал (и в обзорах судебной практики это также отражено), что такие сведения носят справочный характер, а не правоподтверждающий (в отличие, например, от регистрации квартиры в Росреестре).

— Иными словами, если вы продали машину, но новый собственник не поставил ее на учет в течение 10 дней, а вы не подали заявление о снятии с учета, то и госорганы не знают о факте купли-продажи. Таких случаев — миллион, — рассказывает юрист.

Иными словами, штраф на основании снятых камерой ГИБДД кадров автоматически приходит лицу, которое идентифицировано как владелец автомобиля на основании сведений Госавтоинспекции. Именно этот гражданин будет виновен до тех пор, пока не докажет, что не он подлежит наказанию.

Вышеупомянутое постановление Пленума ВС поясняет, что доказательством правоты в этой ситуации может быть полис ОСАГО, договор купли-продажи или доверенность.

Фото: Belkin Alexey/globallookpress.com

В случае с «автогражданкой», по замечанию Дацкевича, есть нюансы: в него могут быть вписаны несколько человек, и доказать, что в момент фиксации был не тот, на кого «повесили» штраф, затруднительно.

С доверенностью проще, если она оформляется, что бывает не всегда, ведь другой водитель может быть уже добавлен в полис, и тогда доверенность не нужна. Но в любом случае этот реальный нарушитель, вписанный в полис или доверенность, должен будет в суде засвидетельствовать, что именно он был за рулем в момент нарушения. Тогда постановление отменяется.

Еще проще отменить взыскание, если на камеру попадает автомобиль, находящийся в угоне: исчерпывающими доказательствами служат постановление о возбуждении уголовного дела и справка или заявление о том, что машина числится в розыске. В ПТС в таких случаях делается соответствующая отметка.

Если же штраф приходит к юрлицу, у которого водителем работает человек, использующий ТС по трудовому договору, то «перекинуть» штраф на физлицо, согласно гражданскому кодексу, не получится. Платить в любом случае будет организация. Но этот случай не распространяется на шоферов, работающих по гражданско-правовому или агентскому договору, уточняет эксперт. Ведь такие граждане не подчиняются юрлицу, а оказывают ему услуги.

Фото: Svetlana Vozmilova/globallookpress.com

Что касается самой процедуры отстаивания правоты в суде, то в ходе процесса необходимо запрашивать данные о камерах — сроки их поверки и подтверждение, что они аккредитованы как средства автоматической фиксации. Если у камеры на момент фиксации правонарушения не было аккредитации, то это обстоятельство становится самостоятельным основанием для освобождения от ответственности, утверждает юрист.

— Итак, получили штраф — идете в суд, запрашиваете и проверяете данные об интересующей камере на конкретном участке движения. Если аккредитации нет или срок ее вышел — все упрощается. Дело закрывается. Если с аккредитацией все в порядке, доказываете, что за рулем были не вы.

Договор купли-продажи или аренды, доверенность, полис ОСАГО со сведениями о других лицах, которые в него вписаны, с обязательной явкой конкретного виновного в нарушении лица в суд. Или договор гражданско-правового характера, если речь о нанятом водителе. Для юрлица, чей подчиненный допустил нарушение, новости плохие, поскольку отвечать придется именно организации, — резюмирует собеседник портала «АвтоВзгляд».