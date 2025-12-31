Обратная сторона праздников: какие опасности ждут водителей и пешеходов на каникулах

Новогодние праздники в России — особое время. Долгожданные каникулы, встречи с близкими, поездки к родственникам или в путешествия. Наконец-то можно выспаться, никуда не спешить и немного замедлиться. Однако у этих всенародных выходных есть и обратная сторона — менее заметная, но куда более опасная. Речь идет о резком росте аварийности на дорогах.

Эксперты рассказали, как ГАИ и дорожные камеры будут контролировать дорожную ситуацию в длинные выходные

Январь — середина зимы, и дорожные условия в это время далеки от идеальных. Автомобиль ведет себя иначе: увеличивается тормозной путь, снижается устойчивость, возрастает вероятность заноса. При этом общий трафик на дорогах нередко ниже обычного, что создает иллюзию безопасности и провоцирует превышение скорости. Однако ключевым фактором роста тяжелых ДТП в новогодние каникулы остается алкоголь.

Многочасовые застолья, визиты к друзьям и родственникам создают опасную ситуацию, когда люди принимают решение сесть за руль подшофе «всего на пять минут». Несмотря на позитивную общую динамику аварийности в 2025 году (снижение числа ДТП на 2,4%, погибших — на 3,4% и пострадавших — на 3%) вклад нетрезвых «рулевых» остается критически высоким. Каждая десятая авария и почти каждая пятая гибель на дорогах связаны именно с алкогольным опьянением.

Сотрудники Госавтоинспекции прекрасно понимают, к чему приводит сочетание зимних условий, праздничной расслабленности и алкоголя. Именно поэтому в новогодние каникулы сотрудники ГАИ работают в усиленном режиме. Проводятся массовые рейды, останавливаются практически все автомобили без исключения. Вероятность остаться незамеченным в таких условиях минимальна.

Фото Razmik Zackaryan/globallookpress.com

Не уходят на каникулы и комплексы фото- и видеофиксации. Погодные условия и длина светового дня для них не имеют значения. Подмосковные трассы в праздничные дни традиционно испытывают невероятно высокий приток автомобилей. Контроль за движением здесь осуществляет одна из крупнейших современных систем фотовидеофиксации России.

Она включает более 2000 стационарных дорожных камер, среди которых 600 современных отечественных комплексов «Азимут 4». Эти устройства способны распознавать свыше 50 различных составов нарушений.

— Особое внимание мы уделяем надежности работы камер в снег или дождь. Объективы оснащены специальными блендами с подогревом: осадки не налипают, а лед не успевает образовываться. Таким образом, устройства показывают высокую устойчивость к погодным условиям и качественную фиксацию нарушений ПДД в любое время года", — отметил Александр Домбровский, заместитель генерального директора ГК «Урбантех».

Профилактика в праздничный период касается не только водителей. Особое внимание уделяется пешеходам, в первую очередь детям. Так, в Московской области преддверии Нового года в Министерство транспорта, Госавтоинспекция и ГК «Урбантех» представили новые дидактические наборы для школьников «Дом-Школа-Дом».

Фото Konstantin Kokoshkin/globallookpress.com

В игровой и доступной форме дети учатся выстраивать безопасный маршрут, анализировать дорожную обстановку и принимать правильные решения. В набор также включена световозвращающая наклейка — простой, но жизненно важный элемент безопасности, особенно в зимнее время, когда темнеет рано, а видимость ухудшается. Ознакомиться с набором и узнать, как его использовать, можно на сайте регионального Минтранса.

— Снижение детского травматизма и смертности на дорогах — одно из приоритетных направлений работы в Подмосковье. Ежегодно мы реализуем различные программы по пропаганде безопасности дорожного движения и внедряем инновационные решения, — отметила заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгения Каретникова.

Тем не менее, даже самая современная система, как и любые инновации не способны полностью исключить риски на дороге. Главная ответственность за безопасность движения лежит на водителях и пешеходах. Новый год — время радости и встреч с родными. Чтобы праздники прошли без неприятных инцидентов, достаточно проявлять осторожность, внимательность и уважение к другим участникам движения.