Российские автодилеры заплатят до 500 тысяч рублей за навязывание «допов»

Закон, предусматривающий увеличение штрафов за навязывание дополнительных товаров и услуг покупателям, подписал Президент России Владимир Путин. Из-за текущей версии КоАП недобросовестные продавцы, в том числе автодилеры, отделывались смехотворными суммами в качестве наказания.

Документ, который вносит изменения в статьи Кодекса об административных правонарушениях 3.5 и 14.8, опубликован на официальном портале правовых актов. Согласно поправкам, штрафы за «впаривание» ненужной страховки или оборудования водителям составят от 50 до 150 тыс. рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей и от 200 до 500 тыс. рублей в случае юридических лиц.

Прежде с должностных лиц просили 2-4 тыс. «целковых», а юрлица платили 20-40 тыс. Такие цифры с лихвой перекрывались прибылью, принудительно выбиваемой из наших сограждан ловкими дельцами.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что корректировки законодательства помогут населению избежать необоснованных расходов, которые порой исчисляются десятками и даже сотнями тысяч «деревянных».