Путин подписал закон об увеличении штрафов за перевозку детей без автокресел

Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за перевозку детей в автомобилях без специальных удерживающих устройств. Теперь суммой в 3 тыс. рублей отделаться не удастся.

Согласно соответствующему документу, опубликованному на официальном портале правовых актов, корректировки в КоАП поднимают штрафную планку до 5 тыс. рублей в случае обычных автомобилистов. Должностным лицам предстоит платить в десять раз большее вместо нынешней четверти сотни тысяч, а юрлицам нужно будет выложить 200 тыс. «целковых» — в два раза больше, чем прежде.

В то же время самозанятых таксистов приравняли по уровню ответственности к должностным лицам. То есть по старинке не получится заплатить пятерку, как будто речь идет о простом водителе. Нынче шоферам предписано отдавать полтинник. И, кстати, индивидуальных предпринимателей по закону приравняли к юрлицам, что прописано в статье 12.23 упомянутого кодекса.

В итоге весьма вероятно, что таксисты начнут реже брать на борт детей.