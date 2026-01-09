Новогодний подарок: власти продолжают воевать с водителями

Московские водители не остались без новогоднего подарка. В очередной раз потрогать их за вымя решили власти столицы, ожидаемо выступившие эдаким специфическим Дедом Морозом. Портал «АвтоВзгляд» неоднократно предупреждал, что жизнь автовладельца в Москве с каждым годом будет становиться все веселее.

Начиная со 2 января 2026 года парковочные тарифы в Москве скорректированы — в основном, в сторону повышения. Хотя в большинстве своем цена платных парковок, как сообщил Единый транспортный портал столицы, останется неизменной, но на части улиц она все-таки вырастет. Правда, кое-где и немного снизится. Сие призвано, вероятно, продемонстрировать системный и дифференцированный подход чиновников к организации движения в мегаполисе.

УБИТЬ ТРЕХ ЗАЙЦЕВ

Если чему и стоит удивляться в нововведении, так это изяществу, с которым оно было преподнесено широким водительским массам перед наступлением 2026-го. «На подавляющем большинстве участков с платными парковками — 89% улиц — тарифы останутся прежними. На 12 улицах парковка станет дешевле. Это участки, где средняя загруженность парковочных мест — менее 50%. На отдельных участках стоимость тарифа снизится до 40 руб. для баланса спроса...На 10,5% участков платных парковок, где занятость превышает 80-90%, тарифы будут скорректированы в рамках действующей сетки. На таких улицах есть множество точек притяжения автомобилистов».

Не вызывает ни малейшего сомнения, что все сделано исключительно во благо горожан и весьма щадящим образом? Ну как же — коррекции вверх подверглись цены всего на 10,5% парковок. А вот на 12 улицах они даже снизились. Как можно сравнивать проценты и реальные числа? Ну это в зависимости от целей. Попробуем пересчитать обойденные вниманием Дептранса участки в процентах для корректного сопоставления.

Фото: Elena Mayorova/globallookpress.com

«Российская газета» приводит слова мэра Москвы о том, что в старых границах города всего насчитывается 4504 улиц. Таким образом, 12 — это 0,3%, что выглядит как-то неубедительно. И напротив, 10,5% — это 473 улицы, где остановка станет накладнее.

Реформа призвана убить трех зайцев одновременно: освободить самые загруженные парковки, упростить поиск свободных мест для приезжающих водителей и предоставить местным жителям с резидентным разрешением еще больший приоритет. Какие места в Москве самые загруженные, не считая, конечно, центра?

Это территории, прилегающие к магазинам, поликлиникам, больницам. Еще элегантнее выглядит пассаж о том, что повышение цены упростит поиск свободных мест. Следуя логике, можно сказать, что запрет парковаться освободит их навсегда.

ПО МЕТОДУ ЛЯГУШКИ

Очевидно, что затея имеет много общего с заботой о городском бюджете и мало общего с заботой о москвичах — водители как парковались в необходимых им местах, так и будут продолжать это делать, просто платить придется больше. Но на парковках пытливый ум московских чиновников не притормозил: одновременно выросла стоимость проезда для жителей столицы по МСД в часы пик. Она достигла 13 рублей за каждый из девяти участков, на которые разбита магистраль. При этом цена проезда для иногородних транспортных средств не изменилась — 950 рублей. Москвичей варят по методу лягушки.

Фото: Maksim Konstantinov/globallookpress.com

15 февраля 2025 года была введена сравнительно невысокая плата за пользование городской магистралью общей протяженностью 68 км — 5 рублей за участок, или 45 рублей за всю дорогу. С 13 октября стоимость проезда составила уже соответственно 10 и 90 рублей, а с нового 2026 года — 13 и 117 рублей. Все развивается точно так, как в свое время писал «АвтоВзгляд»:

— Дальше все пойдет как по маслу. Помнится, поначалу стоимость проезда первого платного участка трассы М4 «Дон» для легковушки в будни составляла 60 руб. Сейчас за тот же самый путь придется отдать 250 «деревянных». Так что повышения тарифов на Московском скоростном диаметре стоит ожидать уже в самом ближайшем будущем — готов поспорить. И через пару-тройку лет эти 45 рэ станут лишь воспоминанием...

Депстранс, как мы видим, действует с опережением прогноза. И года не прошло, как тариф вырос в 2,5 раза. Очевидно, что у столичных властей автовладельцы не подпадают под категорию горожан, на благо которых они, власти, призваны трудиться. И финансовые претензии к тем, кого угораздило приобрести автомобиль в личное пользование, будут расти до тех пор, пока содержание легковушки не сравнится по затратам с личным самолетом.