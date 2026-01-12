В Совете Федерации призвали расширить зону действия дорожных камер

«Полномочия» комплексов фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения предложил расширить глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. Суть в том, чтобы камеры следили за водителями не только в пределах одной полосы при наличии «выделенки».

Как сообщает РИА «Новости», соответствующий законопроект уже направлен на отзыв в правительство. Согласно документу, камеры планируют научить «видеть» действия нарушителей по всей ширине дороги.

Если говорить конкретнее, речь идет о корректировках в закон о дорожной деятельности, что должно повысить безопасность движения на магистралях с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств. Это указано в пояснительной записке.

Напомним, поправки в законодательство, регулирующие отношения, связанные с порядком размещения и использования комплексов фото- и видеофиксации, вступили в силу в начале осени прошлого года.

