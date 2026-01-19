Штраф за неоплаченную парковку в Подмосковье планируют повысить в 6 раз

Согласно поправкам в региональный КоАП, внесенным в Мособлдуму, в Подмосковье существенно увеличится штраф за неоплату парковки. Чиновники собираются поднять размер наказания рублем ни много ни мало до 15 тыс. «целковых».

Однако нововведения коснутся не всех водителей

Как сообщает «Коммерсантъ», речь идет исключительно о юридических лицах, которые на сегодняшний день платят за вышеуказанное нарушение по 2,5 тыс. рублей. Например, нововведения коснутся таксопарков, каршеринговых компаний и организаций, владеющих комтрансом.

По мнению авторов инициативы, актуальный размер штрафа перестал быть сдерживающим фактором для недобросовестных автомобилистов. В некоторых ситуациях им проще отстегнуть денег в казну, чем «париться» с оплатой парковки. Сейчас бизнесмены разного калибра используют подобные площадки для нелегальной торговли прямо из машины либо в случаях загрузки-разгрузки грузовиков. В результате страдают обычные водители, которым не хватает свободных мест.

Остается сказать, что сроки рассмотрения поправок местными депутатами пока неизвестны.