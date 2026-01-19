5

Штраф за неоплаченную парковку в Подмосковье планируют повысить в 6 раз

Однако нововведения коснутся не всех водителей

Согласно поправкам в региональный КоАП, внесенным в Мособлдуму, в Подмосковье существенно увеличится штраф за неоплату парковки. Чиновники собираются поднять размер наказания рублем ни много ни мало до 15 тыс. «целковых».

Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Штраф за неоплаченную парковку в Подмосковье планируют повысить в 6 раз

Как сообщает «Коммерсантъ», речь идет исключительно о юридических лицах, которые на сегодняшний день платят за вышеуказанное нарушение по 2,5 тыс. рублей. Например, нововведения коснутся таксопарков, каршеринговых компаний и организаций, владеющих комтрансом.

По мнению авторов инициативы, актуальный размер штрафа перестал быть сдерживающим фактором для недобросовестных автомобилистов. В некоторых ситуациях им проще отстегнуть денег в казну, чем «париться» с оплатой парковки. Сейчас бизнесмены разного калибра используют подобные площадки для нелегальной торговли прямо из машины либо в случаях загрузки-разгрузки грузовиков. В результате страдают обычные водители, которым не хватает свободных мест.

Остается сказать, что сроки рассмотрения поправок местными депутатами пока неизвестны.

