В Госдуму внесли законопроект о бесплатной парковке для многодетных по всей РФ

В нижнюю палату отечественного парламента направили документ, согласно которому многодетным больше не придется тратиться на платные парковки в стране. Но речь идет об одном-единственном автомобиле на семью.

Пока такое практикуется только в двух столицах

Соответствующий законопроект размещен в электронной базе нижней палаты парламента. Авторами инициативы выступили сенаторы и депутаты фракции ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким. Нововведения должны снизить расходы многодетных, обеспечив для них одинаковые условия на всей территории России.

В частности, предлагается внести корректировки в статью 13 закона «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». В итоге бесплатную парковку будут выделять на транспортное средство, которым владеет один из родителей в многодетной семье. Порядок предоставления такой льготы предстоит определить правительству.

Напомним, на сегодняшний день многодетные могут не платить за парковку только в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в Госдуме призвали освободить от утильсбора некоторые категории граждан, включая многодетные семьи.