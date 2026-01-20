Для алкозамков на автомобили утверждены новые ГОСТы

В нашей стране одобрили новые ГОСТы, касающиеся детальной проверки алкозамков. В результате такие устройства должны стать надежнее, соответствующие документы обретут законную силу с 1 мая.

Согласно сообщению Росстандарта, ведомство утвердило два свежих ГОСТа по алкозамкам. Первый регламентирует единые методы испытаний, охватывающих критические аспекты работы системы. Специалисты уделят внимание алгоритмам и механизмам блокировки двигателя автомобиля, а также оценят надежность передачи данных оперативным службам о превышении допустимого уровня паров этанола в воздухе, который выдыхает водитель. В том числе речь идет о случаях с нестабильным сетевым соединением.

Вторым стандартом устанавливаются методы испытаний индикатора паров этанола, обеспечиваются механизмы оценки характеристик, необходимых для работы комплекса, контролирующего состояние человека за рулем.

Напомним, согласно критериям 2023 года, алкозамок должен выявлять пары этанола, выдыхаемые автомобилистами. Если гаджет понимает, что водитель пьян, мотор блокируется, а мониторинговая информация передается в том числе через «ЭРА-ГЛОНАСС» куда следует. Такие правила распространяются на тех, кто занимается транспортировкой опасных грузов или коммерческими перевозками пассажиров.

